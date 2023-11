Fredrik Berlin. Bild: Numa

Fredrik Berlin utsedd till Nordic Expansion Director för Numa Group

Karriär Numa Group, en av de ledande digitaliserade hotellplattformerna, har utsett Fredrik Berlin till den nyinrättade positionen som Nordic Expansion Director.

Fredrik Berlin går in i Numa-teamet som en erfaren expert på den nordiska marknaden med ytterligare fokus på Sverige, och Stockholm i synnerhet. Med hans expertis planeras ett ökat fokus på Numas expansion i Norden under de kommande månaderna.



Fredrik Berlin kommer att ansvara för Numas tillväxt i Norge, Sverige, Danmark och Finland.



Efter att ha avslutat sin masterexamen i fastighetsinvesteringar började Berlin som analytiker på JLL, blev sedan projektledare på Pangea Property Partners följt av en roll som fastighetsutvecklare på NCC.

Innan han började på Numa Group var han direktör för Real Estate Corporate Finance på Arctic Securities.



– Vi är mycket glada över att ha fått Fredrik Berlin till Numa Group. Han kommer att tillföra sin omfattande expertis till hela den nordiska marknaden och har ett utmärkt nätverk, speciellt i Sverige. Med Fredrik Berlin är Numa perfekt positionerat för ytterligare expansion på den nordiska marknaden, vilket är mycket attraktivt för oss, säger Dimitri Chandogin, vd för Numa Group.



– Vi vill växa till flera hundra enheter i Norden under de kommande månaderna. På grund av de höga arbetskostnaderna i Sverige, Norge och Danmark är den nordiska marknaden särskilt attraktiv för Numas modell för effektiva digitala lösningar. Vi letar intensivt efter mer lämpliga fastigheter i de trendiga områdena i de nordiska huvudstäderna, säger Fredrik Berlin.



Kort efter inträdet på den norska marknaden kan nu Numa meddela att ytterligare två fastigheter öppnas i Oslo.

Numa Topp ligger centralt i Oslo. Det tidigare West Hotel på Skovveien 15 byggdes 1898. Efter anpassning till Numa-standard har det nu 33 lägenhetsenheter. Numa Hallen är ett kulturminnesmärkt före detta postkontor beläget i centrala Oslo vid Dronningens Gate 15, mindre än tio minuters promenad från Oslos centralstation och operahuset. På denna plats kommer Numa-gäster att ha tillgång till 21 lägenhetsenheter på en yta av cirka 1 000 kvadratmeter. Båda fastigheterna är nu i drift via Numas egen digitala plattform.



Numa Group har sitt huvudkontor i Berlin och är i dagsläget operativa i tolv europeiska länder, fördelat på 27 städer, med totalt cirka 4 600 rum.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

