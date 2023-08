Fasadgruppen renoverar ett helt postnummer i Köpenhamn åt Heimstaden. Bild: Heimstaden Danmark

Fasadgruppen renoverar helt postnummer åt Heimstaden

Bygg/Arkitektur Fasadgruppen har, via ett dotterbolag, fått i uppdrag av Heimstaden att genomföra en omfattande renovering av Hostrup Have i stadsdelen Fredriksberg i Köpenhamn. Projektet omfattar byte av cirka 12 500 kvadratmeter tegeltak, utbyte av samtliga fönster och fullständig omfogning av alla fasader.

Hostrup Have uppfördes 1935-1936 och ritades av arkitekten Hans Dahlerup Berthelsen. Kvarteren är byggda i en funktionalistisk stil som sällan ses i fastigheter av denna storlek. Hostrup Have består av cirka 680 lägenheter och 30 kommersiella lokaler och har ett eget postnummer.



Ägare till Hostrup Have är Heimstaden, som lägger stor vikt vid att bevara kvarterens uttryck. Renoveringen kommer därför att utföras enligt moderna metoder men med stor respekt för de ursprungliga detaljerna. Projektet genomförs i nära samarbete med Hostrup Have och Heimstaden. Arbetet påbörjas i slutet av sommaren 2023 och kommer pågå i tre år. Ordervärdet uppgår till cirka 155 miljoner DKK.



– Detta är det största projektet i Byens Tag & Facade:s historia, som vi tar oss an med både stolthet och stor ödmjukhet. Vi kommer sysselsätta ett stort team av medarbetare under projektets gång, där vi verkligen får möjlighet att visa vikten av bra lagarbete. Hela projektet faller väl inom våra kärnkompetenser och vi ser fram mot att komma igång, säger Casper Borgen Larsen, vd för Byens Tag & Facade.



– Hostrup Have-projektet är inte bara en rekordstor order för Byens Tag & Facade, det är också ett av de största projekten i Fasadgruppens historia, och bidrar till att befästa vår position på den danska marknaden. Fasadgruppen har stora ambitioner, både i Norden och på den danska marknaden, och med en order av den här storleken visar vi vår styrka som koncern, säger Peter Andersen, affärsområdeschef för Fasadgruppen Danmark.

