Fabege skriver stort avtal i Solna Business Park

Uthyrning Fabege tecknar avtal med vitvaruföretaget BSH Home Appliances AB om nytt kontor och showroom för sina varumärken Bosch, Siemens, NEFF och Gaggenau i Solna Business Park. Sammanlagt handlar det om drygt 4 300 kvadratmeter i hörnet Svetsarvägen och avtalet sträcker sig över tio år.

BSH flyttar in i sina nya lokaler under sommaren 2025. Kontoret, varav 750 kvadratmeter showroom i entréplan, har högt i tak, stora fönsterpartier och öppna ljusgårdar. Det blir en modern och trivsam arbetsplats för BSH’s medarbetare och ett positivt tillskott till gaturummet.

– Vi är mycket glada över att BSH flyttar till oss och förstärker mixen av varumärken i området ytterligare. Vi ser fram emot att välkomna alla nya medarbetare till Solna Business Park, säger Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege.



Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE betygsnivå very good, vilket ställer höga hållbarhetskrav.

– För att förstärka företagskulturen och det interna samarbetet letade vi först och främst efter kontorsytor där alla fick plats på ett och samma våningsplan. I tillägg ville vi ha våra fyra showrooms samt outletbutiken i gatuplan med bra exponering ut. Dessa önskemål uppfyller vi med de nya lokalerna i Solna Business Park.



Tenant & Partner har agerat hyresgästrådgivare åt BSH.

