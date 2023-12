Illustration av Birger Bostads kvarter 5 i Haga Norra. Bild: Fabege

Fabege och Birger Bostad utvecklar nya bostäder i Haga Norra

Bostäder Nu tas nästa steg i utvecklingen av Haga Norra i Arenastaden, Solna. Genom Fabeges helägda dotterbolag Birger Bostad byggstartas 285 bostäder i områdets tredje bostadskvarter. NCC har fått totalentreprenad i samverkan som har ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor.

Tack vare blandningen av arbetsplatser, bostäder, handel, restauranger och mötesplatser skapas en levande stadsdel för alla som bor, jobbar och besöker Haga Norra skriver Fabege i sitt pressmeddelande. Med sitt läge nära service, kommunikationer och grönområden finns en hög efterfrågan på både kontor och bostäder i hela Arenastaden, där det redan idag finns cirka 30 000 arbetsplatser och cirka 5 000 boende.



Fabege har sedan tidigare utvecklat ett bostadskvarter i Haga Norra om 418 lägenheter genom joint venture med Brabo varav endast tre återstår för försäljning. Utvecklingen av Fabeges kontorsprojekt Kvarter 1 i Haga Norra om 27 000 kvadratmeter går enligt plan och har i dagsläget en uthyrningsgrad om 66 procent.



– Vi fortsätter utveckla Haga Norra. Nu är det ett bostadsprojekt som står på tur. Tack vare vår långsiktighet och finansiella stabilitet samt den efterfrågan vi sett i de tidigare bostadsprojekten i området så ser vi positivt på att sätta i gång nästa etapp även om marknaden är mer osäker och det är ekonomiskt tuffare tider, säger Stefan Dahlbo, vd på Fabege.



I det nya bostadsprojektet om totalt 210 bostadsrättslägenheter och 75 hyresrättslägenheter har NCC upphandlats som entreprenör. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor. Det blir ett sammanhängande kvarter med gemensam innergård och garage. Lägenheterna varierar mellan ett och fem rum, inklusive balkong eller uteplats.



– Vi har haft flertalet samarbeten med Fabege de senaste åren och vi ser nu fram emot det första bostadsprojektet genom Birger Bostad. Under projekteringsfasen har vi arbetat med projektets klimatpåverkan genom att se över möjligheten att återbruka tegel och använda klimatförbättrad betong. Dessutom kommer lägenheterna att Svanenmärkas, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.



Byggstart sker under första kvartalet 2024 och första inflyttningen beräknas ske under tredje kvartalet 2025.

Ämnen