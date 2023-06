Kontorsprojektet 28&7 beskrivs som en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan. Bild: Corem

En fjärdedel uthyrt i Corems Manhattanprojekt

Uthyrning Corem har tecknat hyreskontrakt med Patis Bakery avseende cirka 190 kvadratmeter i entréplanet av projektfastigheten 28&7 i New York. Hyresgästen, en bagerikedja, kommer att flytta in under det första kvartalet 2024 och hyrestiden är 15 år.

28&7, en modern kontorsbyggnad om totalt 12 våningar belägen i hörnet av 7th Avenue och 28th Street i Chelsea på Manhattan, är Corems näst största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold och erbjuder såväl service i bottenvåningen som kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system. Fasaden är klädd med element i svartglaserad terrakotta.



– Vi är mycket glada att kunna tillkännage detta hyresavtal med Patis i 28&7. Patis bidrar på ett utmärkt sätt till den höga servicenivå vi vill erbjuda våra hyresgäster i 28&7, säger Eva Landén, vd på Corem.



Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till drygt 13 miljoner USD. I och med denna uthyrning är 26 procent av den uthyrningsbara ytan i 28&7 nu uthyrd.

Ämnen