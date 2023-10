– Det kommer att blåsa riktigt ordentligt de närmaste dagarna, varför elpriserna blir riktigt låga, säger Johan Sigvardsson på Bixia. Bild: iStock

Elpriset i oktober en fjärdedel lägre än förväntat

Energi/miljö Elpriset för oktober väntas bli runt 20 öre per kilowattimme, vilket är betydligt mindre än de 70 öre marknaden förväntade sig. Det ovanligt milda, blöta och blåsiga vädret och en låg förbrukning i oktober har ändrat förutsättningarna. De närmaste dagarna väntas rejäl blåst, vilket kommer leda till extremt låga priser och många timmar med minuspriser, vilket i sin tur sätter press på producenterna.

Fjolårets rekordhöga elpriser i Sverige har i år rasat till extremt låga nivåer. Prognosen för oktober är ett snittpris på runt 20 öre per KWh, vilket är betydligt lägre än vad marknaden förväntade sig så sent som i somras - och mycket lägre än samma månad i fjol.



– Vi har mer vind och vatten i sikte i oktober, vilket tynger elpriserna. Samtidigt hålls förbrukningen nere och därför ser elpriserna i oktober ut att bli riktigt låga, runt 20 öre per kWh. Vi kan konstatera att vi nu befinner oss på helt andra sidan av prisspannet än i fjol, då elpriserna istället var rekordhöga, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på Bixia.



Samtidigt som konsumenterna kan jubla över de låga priserna är läget ansträngt för vissa producenter. Hur situationen för producenterna ser ut beror på hur stor del av produktionen de har hedgat, det vill säga prissäkrat.



– Kombinationen av låg förbrukning och hög totalproduktion av el, med riklig vind- och vattenkraft, ger ett ansträngt läge för vissa av elproducenterna. De får en väldigt låg ersättning för den del av produktionen som de inte prissäkrat och då räcker det inte ens att kärnkraften drar ned produktionen, säger Johan Sigvardsson.

