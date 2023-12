I november ökade elpriserna, men ligger ändå på drygt hälften av priset under november 2022. Bild: iStock

Elmarknaden: Högre priser i november – men betydligt lägre än förra året

Energi/miljö Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

November avslutades med ett rörligt månadsmedelpris på 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Nästan dubbelt så högt som det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh) men nära hälften så lågt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh).



– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.



Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion.



Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.



– De rörliga elpriserna har under hösten varit populärare men med de stigande elpriserna så kan det vara bra att se över sitt elavtal. Många faktorer påverkar elpriset och ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Men har man möjlighet att styra sin elkonsumtion till timmar då elpriset är lägre, kan det vara värt att se om ett timprisavtal skulle passa hushållet bättre, säger Jonas Stenbeck.

