EHF lanserar Forshem Fastigheter och förstärker sin roll som investeringsbolag

Bolag EHF AB tar nu ett strategiskt steg för att renodla och tydliggöra sina olika verksamhetsgrenar. Förändringen innebär att EHF framåt kommer att verka mer som ett renodlat investeringsbolag. Som en del av denna utveckling samlas all Fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning inom varumärket Forshem Fastigheter.

EHF-koncernen består i övrigt bland annat av småhustillverkaren Götenehus, parkeringsbolaget Citypark och den delägda bostadsförvaltaren Trähusstaden. Strukturen gör det möjligt för EHF att vidareutveckla investeringsverksamheten samtidigt som fokus hålls på att stärka kärnverksamheterna.



Genom att samla all fastighetsrelaterad verksamhet under Forshem Fastigheter stärks förmågan att leverera hög kvalitet, service och hållbar stadsutveckling i nära samarbete med hyresgäster, kommuner och andra samarbetspartners.



Verksamheten inom Forshem Fastigheter kommer fortsätta att ledas av Per Alexanderson, vd, som har lång och gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen. Förändringen medför ingen praktisk påverkan för hyresgäster eller samarbetspartners.



Samtidigt tillträder Andreas Gustafsson, tidigare koncernchef för Götenehus, som ny vd för EHF AB. I sin nya roll kommer han att leda och utveckla EHF:s investeringsverksamhet, med fokus på att identifiera och förverkliga nya möjligheter i både befintliga och alternativa bolag och branscher.

– Med Per som vd för Forshem Fastigheter och Andreas som vd för EHF har vi byggt en stark ledningsstruktur som rustar oss väl för framtiden. Renodlingen gör att vi kan fokusera ännu mer på våra kärnområden och skapa långsiktigt värde för våra intressenter, säger Erik Hemberg, grundare och ägare av EHF AB.



Förändringen trädde i kraft den 1 december 2024.

