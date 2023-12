EHF köper fastigheten Heimdal 17 i Skövde av Oscar Properties. Bild: EHF

EHF köper av Oscar Properties

Transaktioner EHF förvärvar ytterligare en central fastighet i Skövde. Fastigheten ligger i huvudstråket i centrum och säljare är Oscar Properties. Fastigheten (Heimdal 17) har en total lokalarea på 5 052 kvadratmeter och består av åtta stycken bostäder, garage samt kommersiella lokaler. Parallellt med detta köper EHF även en fastighet i Gamlestaden i Göteborg. Säljare i Göteborg är Rederibolaget Thun AB.

Bild: EHF

EHF förvärvar fastigheten Bagaregården 17:23 i Göteborg.

– Fastigheten har en betydande vakans på cirka 3 000 kvadratmeter vilket skapar möjligheter för oss som fastighetsutvecklare att skapa nya värden. Den tidigare Nordea lokalen har ett fantastiskt läge med tillgänglighet till allt vad Skövde har att erbjuda. Dessutom ser vi närheten till Vasaporten och den stora laddplatsen som vi inviger där som en stor tillgång för området, säger Patric Westdahl, affärsutvecklingschef på EHF.

– Affären med Oscar Properties och där om förvärvet av G:a Nordeahuset ser vi nu med spänning fram emot att få utveckla. Då utifrån att vi på EHF ser såväl Fastighetens utvecklingspotential som dess läge ihop med att det är just i Skövde som vi ser som Tillväxtmotorstaden i Skaraborg.

Stora delar av fastigheten har stått tom sedan Nordea flyttade ut, något som vi nu snarast kommer att ta tag i och skapa en plan för, säger Per Alexanderson, vd på EHF.



Parallellt så köper EHF även en fastighet i Göteborg. Fastigheten Bagaregården 17:23 ligger i Gamlestaden, Malmsjögatan 8. En stadsdel i omställning som nu utvecklas till ett område där människor vill och kan bosätta sig. Fastigheten är 10 001 kvadratmeter och är fullt uthyrd.

– Långsiktigt kan denna fastighet utvecklas med andra ändamål och vi kommer arbeta med utvecklingsfrågan parallellt som vi förbättrar förutsättningarna för vår hyresgäst, säger Patric Westdahl.

– Affären med Rederibolaget Thun AB har utförts i god anda där nu vi på EHF ska utvärdera vad för framtida funktion som denna fastighet skall kunna erbjuda. Gammelstadens är en del av Göteborg som är mitt i sin omställning, och där gammalt möter nytt.



Advokatfirman Delphi och New Property har varit rådgivare åt EHF i affären i Skövde.



Newsec Göteborg har varit förmedlare av Göteborgsfastigheten.

