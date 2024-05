Doxas vd Victor Persson. Bild: Serneke/Doxa

Doxa ökar rörelseförlusten – värderade ner Serneke med 285 miljoner

Bolag Doxa redovisar en ökad rörelseförlust under första kvartalet jämfört med året innan. Värdeförändringar av portföljbolag uppgick till -323,5 miljoner kronor (-22,0), där Serneke står för -285,7 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 4,8 miljoner kronor (1,1).



Värdeförändringar av portföljbolag uppgick till -323,5 miljoner kronor (-22,0), där Serneke står för -285,7 miljoner kronor och övriga fastighetsrelaterade innehav för -37,8 miljoner kronor.



Sammantaget leder detta till att rörelsens intäkter blev -318,7 miljoner kronor (-20,9).



Rörelseresultatet blev -328,7 miljoner kronor (-31,4).



Resultatet före och efter skatt var -320,1 miljoner kronor (-27,6), och per aktie -0,56 kronor (-0,09).



NAV vid periodens utgång uppgick till 2 995,2 miljoner kronor (1 827,6), och per aktie 5,23 kronor (6,19).



– Fokus under 2024 blir att färdigställa och sälja ut pågående bostadsprojekt för att minska kapitalbindningen i Serneke, skriver vd:n Victor Persson bland annat i sitt vd-ord.

Ämnen