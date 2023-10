Ängelholms stadshus ska stå klart 2027. Bild: Liljewall

De vann uppdraget för Ängelholms nya stadshus

Bygg/Arkitektur Ängelholms kommun har nu offentliggjort vinnarna av den arkitekt- och entreprenadtävling som utlystes tidigare i år gällande stadens nya stadshus. Det står nu klart att Liljewall och SSEA blivit utvalda att ta sig an uppdraget genom det förslag som lovordades av juryn gällande såväl arkitektonisk verkshöjd som hållbarhetsprofil.

Uppdraget från Ängelholms kommun bestod bland annat i att skapa en byggnad vars arkitektur lyfter fram demokrati, goda arbetsmiljöer, mötesplatser och hållbarhet. Det nya stadshuset ska även kunna hållbarhetscertifieras enligt Breeam Excellent och Well Gold samt skapa goda förutsättningar för social hållbarhet och mötesplatser i staden.



– Vi har en vinnare och ett stort arbete för både tävlanden och jury är i mål! Vårt uppdrag som kommun är komplext och omfattar allt från barnomsorg till stadsplanering från strategisk ledning och hela vägen ut till invånarna. Vi behöver en arbetsplats där vi kan samarbeta effektivt och utveckla nya lösningar. Inte minst behöver vi vara med och attrahera de bästa medarbetarna från hela regionen. Det ser jag att vi får i det vinnande förslaget från Liljewall och SSEA, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholm.



Det vinnande förslaget "Dialog" är en byggnad som leker med form och bearbetade detaljer, samtidigt som den skapar utrymme för öppenhet och möten mitt i staden. Med inspiration från den närliggande Kronoskogens natursköna omgivning och traktens befintliga bebyggelse ska det nya stadshuset smälta samman med staden genom en kombination av tegel och trä.



Genom stora glaspartier bjuds ljuset in i byggnaden där tre byggnadskroppar vinklar sig mot omgivningen vilket ger många varierade utblickar. På entréplan finns stadshusets hjärta, atriet, som erbjuder en levande mötesplats där invånare och besökare kan delta i samhällsdialog och engagemang. Med grönska, vattenlekplats och vackra utomhusterrasser skapas en fristad för avkoppling och gemenskap utifrån och in.



– Med det här förslaget skapar vi en arkitektur som blir en symbol för en öppen stad i dialog. Genom sin utformning och placering mellan Ängelholmsbornas olika färdvägar - till och från arbete samt skola och nöjen - synliggör och förstärker byggnaden de sociala möten som behövs för att lyfta fram demokrati och för att alla ska känna sig välkomna och som en del av staden, säger Jeff Robles, arkitekt på Liljewall.



För att stå sig över tid är stadshuset utformat för god flexibilitet, anpassning och demonterbarhet. Trästomme och återbrukat tegel är tongivande material och viktiga ingredienser för att nå låg klimatpåverkan.



– Vi är otroligt glada över tillkännagivandet och ser fram emot att få arbeta vidare för att realisera detta projekt i samverkan med Ängelholms kommun och SSEA. Vi värdesätter verkligen kommunens högt spända båge gällande både gestaltning, bearbetad materialitet och hållbarhet, säger Tina Francke, kontorschef på Liljewall.



Målet är att det nya stadshuset ska stå klart under 2027.

Ämnen