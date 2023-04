Eva Landén. Bild: Corem

Corem har slutfört miljardaffär

Transaktioner Corem frånträdde igår resterande 40 fastigheter i den affär om 47 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor som tidigare kommunicerats. Avyttringen är del i Corems uttalade ambition att stärka bolagets finansiella ställning.

Corem kommunicerade den 15 december 2022 att avtal tecknats om att avyttra en portfölj om 47 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor. Den första etappen, omfattande sju fastigheter, frånträddes i mitten av februari. De resterande 40 fastigheterna i den andra etappen frånträddes idag.



Fastighetstransaktioner är för Corem ett strategiskt viktigt verktyg och den aktuella försäljningen utgör ett stort steg i bolagets strävan att på ett effektivt sätt konsolidera och stärka bolaget finansiellt under rådande förutsättningar på kapitalmarknaden.



Försäljningarna frigör kapital för investeringar i befintliga fastigheter och för amortering av bank- och obligationsskulder. De försäljningar som genomförts hittills innebär att Corem säkerställt sin förmåga att lösa in samtliga utestående icke säkerställda obligationer med förfall under 2023.



I linje med bolagets strategi att konsolidera verksamheten medför denna transaktion, i kombination med övriga annonserade försäljningar, att några av bolagets finansiella nyckeltal förbättras, såsom belåningsgrad och soliditet. Verksamhetsfokus ligger nu på den aktiva förvaltningen och försiktighet med nya utvecklingsprojekt.



– Vi är mycket glada över att slutföra denna transaktion där vi frigör kapital, både till prioriterade investeringar i våra fastigheter och för att minska utestående obligationsvolym. Vår strategi är att fortsatt finansiellt konsolidera verksamheten under året, säger Eva Landén, vd på Corem.

