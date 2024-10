Christian Fredrixon. Bild: Vasakronan

Cibus gör nytt förvärv – köper i Borlänge

Transaktioner Cibus förvärvar en livsmedelsfastighet i Borlänge för ett underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor.

Cibus Nordic Real Estate har den 28 oktober 2024 förvärvat en nyrenoverad livsmedelsfastighet (Hökaren 2 i Borlänge, Tyllsnäsvägen 4) i Sverige genom ett bolagsförvärv för ett underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor. Ankarhyresgästen är City Gross som har ett långt hyresavtal och den totala uthyrbara ytan är cirka 11 300 kvadratmeter. Den genomsnittliga återstående avtalstiden är, inklusive avstegsklausuler som finns hos icke-dagligvaruhyresgäster, cirka 5,9 år.

Förvärvet ökar Cibus kassaflödesmässiga intjäningsförmåga per aktie och kommer att finansieras med en belåningsgrad om cirka 50 procent i bank. Fastigheten förvärvades från Assetio Nordic efter det att Axfood nyligen fått sitt fullständiga förvärv av City Gross godkänt av Konkurrensverket efter verkets fördjupade undersökning.

– Efter att tidigare i år genomfört förvärv både i Sverige i maj samt Danmark och Finland under hösten är det glädjande att vi fortsätter vår tillväxtresa samt fortsätter att öka vår kassaflödesmässiga intjäningsförmåga per aktie genom att denna gång förvärva en nyrenoverad City Gross i Borlänge, Sverige. Förvärvet är vår första stormarknad i Sverige vilket ytterligare ökar vår diversifiering mellan olika butiksformat. Vi har en stark pipeline och ser fram emot fler förvärv och uppslag på förvärvsmöjligheter inom vårt segment enligt vår slogan "Converting food into yield", säger Christian Fredrixon, vd för Cibus Nordic Real Estate.



Angermann var säljarens rådgivare.

