CBRE rekryterar hyresgästrådgivare

Bolag CBRE har rekryterat Alexander Wijkman som Director till affärsområdet Occupier, Tenant Representation.

Alexander Wijkman kommer närmast från Novier där han har haft rollen som Head of Retail inom bolagets förvaltningsorganisation. Han har också arbetat som förvaltare av kommersiella fastighetsportföljer. Innan dess arbetade Alexander Wijkman på Vasakronan som affärsutvecklare för handel och som biträdande fastighetschef.

– Vi ser att våra kunder har behov av kvalificerad rådgivning för att kunna ta välgrundade beslut i samband med omlokaliseringar, minskning av ytor, eller vid omförhandlingar av befintliga hyresavtal. Därför stärker vi upp vår hyresgästrådgivning. Alexander har precis den erfarenhet och kompetens som behövs för rollen. Han passar perfekt in i teamet och jag ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Anders Hansén, Head of Occupier på CBRE.

– Efter flera år i branschen känner jag väl till de behov och krav som hyresgäster och fastighetsägare har. Det rådande marknadsläget gör att behovet av kvalificerad rådgivning är stort. Jag ser fram emot att bli en del av teamet, bidra med min erfarenhet från fastighetsägarsidan och hjälpa till att hitta bra lösningar för våra kunder, säger Alexander Wijkman.

