Catenas styrelse föreslår utdelning om 8,50 kronor per aktie. Bild: Catena

Catena höjer utdelningen

Bolag Hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat ökade för Catena under 2023. Styrelsen föreslår höjd aktieutdelning om tre procent.

Januari – december 2023:

· Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 1 808 Mkr (1 544).

· Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 1 447 Mkr (1 220).

· Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 1 107 Mkr (954).

· Förvaltningsresultat per aktie ökade med 4 procent till 22,15 kr (21,35).

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 524 Mkr (865).

· Årets resultat minskade till 986 Mkr (1 996) motsvarande ett resultat per aktie om 19,74 kr (44,68).

· Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 392,17 kr (371,39).

· 39 procent av uthyrningsbar yta är miljöcertifierad, vilket motsvarar 883 tkvm.

· Styrelsen föreslår en utdelning på 8,50 kr (8,26) per aktie, motsvarande en ökning om 3 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,25 kr.



Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Catenas verksamhet utvecklas snabbt. Med årets resultat kan vi slå fast att vårt erbjudande och arbetssätt matchar samhällets behov och kraven som ställs på framtidens logistikfastigheter. Vi tror på vår idé och vi kan konstatera att våra intressenter också gör det.

– Att tillföra kvalitativa logistikfastigheter på bra lägen är alltid intressant för oss och vi arbetar intensivt för att bibehålla vårt tempo och hela tiden skapa förutsättningar för både nya affärer och framtida nyproduktion.

