Besqab produktionsstartar bostäder i Gröndal

Bygg/Arkitektur Besqab startar produktionen av 40 bostadsrättslägenheter i stadsdelen Gröndal strax söder om Stockholms innerstad. Inflyttning planeras till slutet av 2025.

Det nya flerfamiljshuset "Grönskan" är ett så kallat "infill-projekt" och ligger i ett kvarter med redan befintlig bebyggelse. Exteriört blir det en byggnad som väl smälter in i den befintliga bebyggelsen från 50-talet, medan insidan blir ljusa moderna bostäder. I närheten finns Mastparken, Mörtviken, service samt bussar och tvärbana.



– Under det senaste året har vi sett en kraftig inbromsning i antalet byggstarter i Stockholms-området. Det är därför extra roligt att kunna fortsätta starta bostadsprojekt, med god försäljningsgrad redan före produktionsstart. Grönskan är ett bra exempel på utveckling av hållbara och hälsosamma boendemiljöer som vi anpassat efter platsens förutsättningar, säger Magnus Andersson, vd på Besqab.



– Vi startade försäljningen under sommaren 2023. Intresset har varit stort vilket är väldigt roligt. Här erbjuder vi moderna Svanenmärkta bostäder med närhet till både grönområden och kommunikationer i ett mycket populärt område, säger Anna Slåtteby, försäljnings- och marknadschef på Besqab.



Projektet omfattar 40 bostadsrättslägenheter om 1–5 rum och kök med balkonger. Första inflyttning beräknas till slutet av 2025.

