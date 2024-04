Kappahl ska etablera ny distributionscentral på Hisingen i Göteborg. Bild: Kappahl

Barings säljer logistikfastighet till Kappahl för 600 miljoner

Transaktioner Barings säljer logistikfastigheten Arendal 13:2 i Göteborg till Kappahl för 600 miljoner kronor. Kappahl kommer etablera en ny distributionscentral i fastigheten.

Fastigheten i Arendal 13:2 omfattar en huvudbyggnad om totalt 33 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta och erbjuder moderna högkvalitativa tekniska specifikationer inklusive 29 lastkajer och en höjd från golv till tak på 11,7 meter. Byggnaden ska certifieras med BREEAM Excellent.



Barings enades om ett så kallat forward-commitment-köp av fastigheten från NCC i mars 2022, och stängde affären i januari 2024, med en build-to-core-strategi och där hyresvatal skulle säkras. När hyresförhandlingarna inletts valde till slut Kappahl att köpa fastigheten för att använda som distributionscentral. Fastigheten är belägen i ett starkt logistikläge på Hisingen i Göteborg, men nära anslutning till Göteborgs hamn.

– Efter att ha förvärvat fastigheten för att utveckla på spekulation med avsikten att producera en core-tillgång, har försäljningen till Kappahl helt bekräftat vårt beslut och bekräftat vår emissionsantaganden. Fastigheten kommer att fungera som dess centrala distributionsnav som efter en så kort innehavstid återspeglar fastighetens kvalitet och dess utmärkta läge. Även om vi fortfarande är väldigt lockade av logistikfastigheter över hela Norden, ansågs möjligheten att avsluta den här affären och återföra en vinst till våra investerare vara det mest attraktiva alternativet. Vi avser att återinvestera kapitalet i utvecklingsmöjligheter i våra föredragna sektorer, särskilt logistiken och flera levande klasser som BTR/BTS och PBSA, över hela Norden, säger Andreas Norberg, Nordenchef på Barings.

– Denna transaktion understryker vårt försiktiga urval av platser, såväl som utvecklings- och affärspartners, över hela Norden. Vi är angelägna om att utöka våra relationer för att fortsätta vår investeringsväg i Norden med sikte på mervärdesavkastning med en väg att producera kärntillgångar genom JV-bolag eller forward-affärer inom våra prioriterade sektorer under 2024. När vi ser bortom denna transaktion ligger vårt fokus fortfarande på nästa möjlighet att säkra för våra investerare i våra föredragna länder som Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norden, Storbritannien, Spanien och Italien, säger Gunther Deutsch, vd och chef för europeiska transaktioner på Barings.



Byggnaden stod klar i januari i år och arbetet med att anpassa den nya distributionscentralen efter Kappahls behov förväntas pågå till 2026. I år kommer det vara fokus på att specificera alla arbetsprocesser och fastställa layout av den nya byggnaden. Under 2025 kommer installation och tester av nya system pågå för att slutligen under 2026 successivt kunna flytta över verksamheten till den nya distributionscentralen som beräknas vara i full drift under hösten 2026.

– Vårt mål är att erbjuda mer av våra starka varumärken genom nya marknader och i nya kanaler. Att göra det kräver att vår distributionscentral kan leverera den volym som efterfrågas på ett effektivt och hållbart sätt samt på rätt servicenivå. Därför väljer vi att utveckla en ny toppmodern distributionscentral, säger Peter Andersson CFO och Vice President Supply Chain på Kappahl.

– Vi har haft stor nytta av den distributionscentral vi har i dag och den har tidigare servat våra behov väl, men för att kunna växa, vidareutveckla oss och möta framtida utmaningar har vi kommit fram till att en ny distributionscentral är det bästa för Kappahl. Den nya byggnaden kommer innebära många förbättringar, inte minst i arbetsmiljö, ergonomi och flexibilitet, säger Eva Meding, logistikchef på Kappahl.

