Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Aros sålde tolv bostäder under andra kvartalet

Bolag Aros Bostad redovisar en mer än fördubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelsevinsten ökade. Samtidigt uppgick antalet sålda bostäder under perioden till endast tolv stycken (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet skriver bolaget i sin Q2 rapport.

Bolagets omsättning steg till 338,2 miljoner kronor (168,1).



Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12 (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet.

"Inga nya säljstarter har genomförts under kvartalet, vilket är ett strategiskt beslut i det rådande marknadsläget. Av de cirka 70 bostäder som funnits till försäljning har 12 bostäder sålts på bindande avtal. Det är dock prioriterat att säljstarta bostadsprojekt under hösten och vi har stor beredskap att produktionsstarta projekt där marknadsförutsättningarna är rätt", skriver vd Magnus Andersson i rapporten.



Rörelseresultatet blev 41,2 miljoner kronor (24,7), med en rörelsemarginal på 12,2 procent (14,7).



Resultatet före skatt var 31,4 miljoner kronor (23,8).



Resultatet efter skatt blev 31,4 miljoner kronor (23,8), och per aktie 0,66 kronor (0,63).



Magnus Andersson uppger att även om marknaden präglas av osäkerhet på kort sikt är de långsiktiga förutsättningarna för den egna affären mycket goda.



"Behovet av bostäder i Stockholmsområdet är stort och prioriteringen för Aros Bostad är att fortsätta sälja och starta bostadsprojekt där förutsättningarna är rätt", säger han.



Magnus Andersson tillägger också att det är viktigt för bolaget att återigen öka sin exponering mot bostadsrättsmarknaden inför en förväntad ökad efterfrågan nästa år.



"Vi har en hög beredskap för detta med ett stort antal startklara bostadsprojekt i attraktiva lägen i Stockholmsområdet."

Ämnen