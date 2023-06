Fatburen. Bild: AMF Fastigheter

AMF Fastigheter hyr ut till speljätte

Uthyrning Star Stable hyr 1 275 kvadrameter i AMF Fastigheters Fatburen på Södermalm i Stockholm.

Södermalm befäster sin position som ett av världens mest spelutvecklartäta område när Star Stable till hösten flyttar in Fatburen. Spelföretaget flyttar in på 1 275 kvadratmeter och gör därmed spelföretag som Paradox och Epic Games, som också sitter i kvarteret, sällskap.

– Det är extra kul att få välkomna Star Stable till AMF Fastigheters kvarter på Södermalm. De började sin resa hos Epicenter, som AMF Fastigheter var med och grundade 2015. Sen dess har de haft en fantastisk tillväxtresa. Att få samarbeta och nu erbjuda dem kontorslokaler för att ytterligare ta företaget vidare är hedrande. Kvarteren på Södermalm passar perfekt för bolag som jobbar i framkant och förstår värdet av en attraktiv arbetsplats, säger Karin Jernström Nyberg, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Den svenska spelbranschen fortsätter att expandera och området runt Södra station har blivit något av ett mecka för spelutvecklingsindustrin i Europa. 2022 var den totala ytan som hyrdes ut av AMF Fastigheter till dataspelsutvecklare cirka 30 000 kvadratmeter och branschen är därmed den starkast representerade på Södermalm. Kvadratmetrarna utökas nu ytterligare när Star Stable flyttar in under hösten.

– Södermalm är en perfekt plats för oss att vara på och AMF Fastigheter erbjuder smidiga och flexibla kontor som passar oss och våra anställda som handen i handsken. Vi har fått mycket hjälp av AMF Fastigheter att skapa vårt drömkontor som blir kreativ miljö för våra medarbetare, säger Johan Sjöberg, vd på Star Stable.



Star Stable började sin resa med runt tio medarbetare på ett litet kontor. I dag har bolaget ungefär 180 medarbetare och spelet över 25 miljoner registrerade spelare. Spelutvecklingsföretaget tillhör är en bransch i stark frammarsch och att både behålla talanger och attrahera rätt kompetens till bolagen blir allt viktigare.

– Vi ser allt tydligare att ett attraktivt kontor blir av allt större vikt för företagen. Platsen och utformningen av kontoret spelar en stor roll för att locka och bibehålla talanger, därför är det väldigt kul att vi märker av ett så stort intresse från spelutvecklingsföretag för våra kontorsfastigheter på Södermalm, säger Karin Jernström Nyberg.



Just nu pågår arbetet med lokalanpassning och Star Stable flyttar in på sin nya adress under hösten.

