Villaindex visar att det under andra kvartalet blivit allt dyrare att bo i hus. Bild: iStock

Allt dyrare bo i hus visar ny undersökning

Ekonomi/Finansiering Trots att elpriserna sjunkit kraftigt under året så stiger utgifterna för att bo i hus till nya rekordnivåer. Det visar Zmarta Husägarindex, även kallat Villaindex, för det andra kvartalet 2023. En genomsnittlig villaägare i Stockholmsområdet måste nu betala närmare 340 000 kronor om året enbart för bostaden.

Zmarta Husägarindex – i folkmun kallat Villaindex – har tagits fram i syfte att ge människor en uppfattning om hur stora utgifterna kan vara för att äga och bo i småhus (villa, kedjehus, radhus och parhus).



Indexet visar att omkostnaderna för en husägare i Sverige har stigit med närmare 12 500 kronor under första halvåret 2023. Nu ligger utgifterna på drygt 212 000 kronor om året (85% belåning). För den som har hus i Stockholms län är summan närmare 340 000 kronor, en ökning med drygt 25 000 kronor under samma halvårsperiod.



Zmarta har även gjort en beräkning för de husägare som har 70 procents belåning. Här landar utgifterna för en genomsnittlig husägare i Sverige på drygt 180 000 kronor. Det är en ökning med 8 000 kronor på ett halvår. I Stockholm får villaägare med samma belåningsgrad betala drygt 280 000 kronor, en ökning med närmare 17 000 kronor under samma period.



Oavsett belåningsgrad är det den högsta nivån som hittills har uppmätts under indexets 15-åriga mätperiod. Detta trots att elpriserna fallit ganska brant under det första halvåret samtidigt som huspriserna också fallit tillbaka något.



– Den stora boven i dramat stavas bostadsräntan. Den har fortsatt uppåt under året och det mesta talar för att boräntorna fortsätter upp en bra bit till. Det beror på att det tar flera månader innan Riksbankens räntehöjningar drabbar hushållen, säger Ola Söderlind, kommunikationsansvarig på Zmarta.

