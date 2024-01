Wihlborgs fastighet Boplatsen 3 i Fosie, Malmö. Bild: Alexander Olivera

Wihlborgs tecknar avtal med bland annat Wesafe i Fosie

Uthyrning Wihlborgs fastighet Boplatsen 3 i Fosie i sydöstra Malmö får nu ett antal nya hyresgäster. IT-företaget Wesafe IT, reklambyrån Mortensen Media, billeasingföretaget Athlon Sweden och logistikföretaget Scan Global Logistics är några av dem.

Wihlborgs tecknar avtal om totalt 2 200 kvadratmeter i sin kontors- och konferensfastighet Boplatsen 3 i Fosie. Avtalet med Wesafe IT omfattar 790 kvadratmeter, Mortensen Media 370, Athlon Sweden 650 och Scan Global Logistics 420 kvadratmeter. Avtalen är tecknade under senare delen av 2023. De tre förstnämnda flyttar in under 2024 efter anpassning av lokalerna medan Scan Global Logistics redan flyttat in. Sedan år 2020 har uthyrningsgraden i fastigheten ökat från 63 procent till cirka 90 procent efter att de nya hyresgästerna flyttat in.



WeSafe, som från och med början av 2024 kommer att ingå i varumärket Upheads, flyttar in i Boplatsen till sommaren.



– Vi gläds åt vår kommande flytt till nya lokaler på Boplatsen, i samarbete med Wihlborgs. Denna förändring representerar mer än bara en ny adress – det är inledningen på en spännande resa för oss där vi fullt ut går från att vara WeSafe till att bli Upheads. Vi ser fram emot att skapa en inspirerande arbetsmiljö som ger utlopp för kreativitet och samarbete. Tack Wihlborgs för att ni hittade den perfekta lokalen för vår fortsatta tillväxt, säger Peter Fritzon, vd på Wesafe.



– På Boplatsen har vi jobbat för att få till en trevlig mötesplats för området med fina kontor och gemensam service i form av mötesrum, personligt bemötande i receptionen och en bra restaurang. Det är sådant som efterfrågas av många hyresgäster idag. Bredden av hyresgäster på Boplatsen speglar den mix av verksamheter som finns i området, och vi ser bara ett ökat intresse, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Ämnen