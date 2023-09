Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Bild: iStock

Villapriserna oförändrade – bostadsrätterna på nedgång

Bostäder Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk en procent i augusti jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna varit oförändrade samtidigt som villapriserna sjunkit åtta procent.



Priserna på både bostadsrätter och villor har ökat något sedan årsskiftet och har återhämtat en del av den stora prisnedgången 2022. Jämfört med toppnoteringarna i mars/april förra året ligger bostadsrättspriserna på riksnivå nu på minus tio procent och villapriserna på minus elva procent.



Antalet sålda bostäder är fortsatt lägre jämfört med förra året. Under sommarmånaderna juni-augusti såldes 22 100 bostadsrätter och 13 000 villor, vilket är minus sju procent färre än samma period förra året.



Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet, noterar att det ofta upprepas att svensk bostadsmarknad är mer räntekänslig än andra på grund av en hög andel rörliga lån, men säger att intressant nog följer Sverige en global trend av återhämtning i priserna, trots att utbudet är jämförelsevis högt.



Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige, säger att det brukar vara ett typiskt mönster att bostadspriserna stiger i augusti, men att vi i år såg en något mer dämpad utveckling.



– En viktig förklaring är det stora utbudet som har växt till sig ytterligare efter den lugna sommaren. Sedan har förväntningarna stärkts om att Riksbanken inte är klara med räntehöjningarna, att det förmodligen blir en eller två höjningar till, säger han.



Han tillägger att den osäkra situationen även visar sig i antalet genomförda affärer, som fortsätter att ligga relativt lågt.



Fredrik Kullman förutspår trots detta att vi kommer att se små prisförändringar på bostadsmarknaden under hösten. Han tror också att det därefter kan gå snabbt, när marknaden väl vänder eftersom det finns en stark underliggande efterfrågan.



– Bostadspriserna kan uppvisa en viss variation från månad till månad, men när året sammanfattas tror jag att vi kommer att ha sett en relativt stabil utveckling från nu och framåt, säger han och pekar på att det finns flera signaler som ger skäl att vara optimistisk.



Han nämner att arbetslösheten är på rekordlåga nivåer, börsen går starkt och elpriserna ser betydligt bättre ut än förra vintern.



– Dessutom trycks inflationen tillbaka steg för steg, och flera banker väntar sig räntesänkningar redan en bit in på nästa år, säger Fredrik Kullman.



Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.



För juli innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för maj-juli jämförs med motsvarande viktade medelvärde för april-juni. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med februari-april.

