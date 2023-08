Eva-Lotta Stridh. Bild: SBB

Toppnamn lämnar SBB

Karriär Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, meddelade i fredags att CFO och vice vd Eva-Lotta Stridh väljer att avsluta sin tjänst

Eva-Lotta Stridh har varit CFO för SBB sedan 2016 och kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid om tre månader. Rekryteringsprocessen av en ny CFO inleds omgående.



– Eva-Lotta har spelat en oumbärlig roll i att bygga upp SBB från grunden till Nordens ledade fastighetsbolag inom social infrastruktur och jag vill önska henne lycka till i framtiden. Att hon fortsätter arbeta under sin uppsägningstid ger oss kontinuitet under rekryteringsprocessen, säger Leiv Synnes, vd SBB.

