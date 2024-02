Svensk Mäklarstatistiks senaste rapport för bostäder visar att försäljningen ökar lite i januari, samtidigt som priserna sjunker något. Bild: iStock

Svensk mäklarstatistik visar ökad försäljning i januari

Bostäder Under januari sjönk priserna på bostadsrätter med -0,8% och villor med -0,6%. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,7% medan villorna minskat med -1,0%. Den totala försäljningen av bostäder ökade med 7%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

När det gäller bostadsrätter i centrala Stockholm var priserna oförändrade medan de minskade med närmare -1% i Storstockholm. I Malmö noteras små prisökningar på strax under +1% i både centrala staden och i storstadsområdet. Priserna sjönk mest i Storgöteborg med drygt -2% och i de centrala delarna med drygt -1%.



– Årstakterna varierar mellan +2% till dryga +3% där Malmöområdet står för den största ökningen, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



I Storstockholm var priserna på villor i princip oförändrade medan de minskade med nästan -1% i Storgöteborg och Stormalmö. På årsbasis har villapriserna minskat något i både Storstockholm och Storgöteborg medan de ökat med drygt +2% i Stormalmö.



– Under januari såldes 10.300 bostäder vilket är +7% fler än januari förra året. Av dessa var 7.400 bostadsrätter (+6%) och 2.900 villor (+13%), avslutar Per-Arne Sandegren.



Mäklarsamfundet kommenterar mätningarna med att säga att det, trots att priserna sjönk något i januari, finns skäl för optimism på bostadsmarknaden.



– Nu väntar med stor sannolikhet räntesänkningar, spekulanterna börjar komma tillbaka till visningarna och majoriteten av mäklarna tror på oförändrade priser under årets första kvartal, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

