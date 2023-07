Svensk Mäklarstatistik visar att villapriserna går uppåt medan bostadsrätter är oförändrade i juni. Bild: iStock

Svensk Mäklarstatistik: Något stabilare marknad i juni

Ekonomi/Finansiering Prisökningar på villor, bostadsrättspriser oförändrade. Prisnedgången i Storstockholm, där 40% av bostadsrätterna i riket säljs, som gör att rikssiffran hamnar på 0%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu -5% för bostadsrätter och -12% för villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige.



Bostadsrätter



I såväl Stormalmö som i centrala Malmö ökade priserna med +2%. I Storgöteborg och i centrala Stockholm ökade priserna med +1%. I centrala Göteborg var priserna oförändrade medan de minskade med -1% i Storstockholm. På årsbasis varierar nedgångarna från -3% i Storstockholm till -7% i Storgöteborg och centrala Malmö.



Villor



Under juni ökade priserna i Storgöteborg samt i riket utanför storstadsområdena, där närmare 70% av villaförsäljningarna sker, med +1% medan de var oförändrade i Storstockholm och Stormalmö. På årsbasis har priserna minskat med -11% till -12% i samtliga storstadsområden.



Fritidshus



När det gäller fritidshus så baseras statistiken på försäljningen av 3 975 fritidshus mellan juli 2022 och juni 2023. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod och här ses en minskning av priserna i ett snitt av hela riket på -7%.



– Senaste tidens uppgångar på bostadsrätter gör att prisförändringen sedan toppnoteringen i mars/april förra året har återhämtat sig något och ligger nu på -9%. Villapriserna har återhämtat sig något mindre och ligger nu på -12% jämfört med toppnoteringen förra året. Antalet sålda bostäder fortsätter vara lågt. Under första halvåret i år såldes -22% färre bostadsrätter och -18% färre villor jämfört med samma period förra året, skriver Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.



– Trots att Riksbanken sannolikt inte är klara med räntehöjningar bedömer en majoritet av våra medlemmar att prisstabiliseringen fortsätter även under det tredje kvartalet. Samtidigt har drastiskt höjda boendeutgifter gjort det svårare för många som behöver flytta att faktiskt göra det, vilket märks i låga försäljningstal, skriver Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet.

Ämnen