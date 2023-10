Kvarteret Siv i Uppsala. Bild: Alma Property Partners

STOS Fastigheter köper in sig i Uppsala-projekt

Transaktioner STOS Fastigheter köper in sig i ett fastighetsprojekt i absolut bästa läge i centrala Uppsala och blir delägare med Alma Property Partners och Mässing Properties.

Alma Property Partners och Mässing Properties förvärvade fastigheten Fålhagen 3:1, också känd som Kvarteret Siv eller Sivia Torg, under 2019 och har sedan dess arbetat fram en ny detaljplan som medger utveckling av en byggnad om cirka 30 000 kvadratmeter för kontor, hotell och butiker. En framgångsrik evakuering och rivning av tidigare byggnad på fastigheten har genomförts för att möjliggöra projektet.



Nu köper STOS Fastigheter in sig i Kvarteret Siv och blir ansvariga för att driva projektet mot ett förverkligande och genomförande. STOS Fastigheter tar över stafettpinnen för projektet från Fredrik Mässing, som framöver lägger sitt fulla fokus på sin roll som vd för Prisma Properties.

– Det är mycket glädjande att vi kan presentera STOS Fastigheter som ny delägare till Kvarteret Siv. Vi värdesätter STOS kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och ser fram mot att arbeta tillsammans med dem för att uppföra moderna och hållbara lokaler på den bästa platsen i centrala Uppsala, säger Stefan Albinsson, partner och Head of Asset Management på Alma Property Partners.

– Att få möjlighet att investera i Kvarteret Siv med absolut bästa läge i Uppsala tillsammans med Alma Property Partner känns mycket inspirerande. Nu är det fullt fokus på att realisera fastighetens fulla potential, säger Robert Bolmgren, partner på STOS Fastigheter.

