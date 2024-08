Stora Logistikdagen: Projektet – hållbarhet i alla logistikled

Logicenters Eva Sterner föreläser om ett av deras mest innovativa projekt, i Bålsta, på Stora Logistikdagen nu på onsdag på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Bild: Logicenters

Stora Logistikdagen Nästa onsdag, den 28 augusti, är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med, eller är intresserade av, lager- och logistikfastigheter. Ur dagens fullspäckade program märks bland annat en högaktuell föreläsning av Logicenters Eva Sterner om en av branschens stora utmaningar hållbarhet, illustrerat genom ett av deras innovativa projekt i Bålsta. Missa inte det och mycket annat, säkra din plats i dag, anmälan stänger imorgon fredag!

Logicenters innovativa fastighet i Bålsta representerar en milstolpe i företagets engagemang för hållbarhet och innovation. Genom unika sätt att använda klimatsmarta material och tekniska lösningar har företaget adresserat en av logistikbranschens största utmaningar. Hör hur arbetet har utformats på Stora Logistikdagen den 28 augusti på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Eva Sterner, Head of Development på Logicenters håller i föreläsningen.



SENSOMMARKAMPANJ!

Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter.

Det är på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 28 augusti du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.



Moderator är Anna Bellman, en av Sveriges allra bästa moderatorer, och hon har logistiknestorn Gustaf Hermelin vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.



Partnerföretag är Olofsson Bygg och Arlandastad Group. Läs mer om dem här.

