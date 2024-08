Jacob Torell kommer till Stora Logistikdagen nästa onsdag för att prata om Link40 - framtidens logistikhub. Missa inte det och mycket annat, anmäl dig senast nu på fredag och missa inte att utnyttja Sensommarrabatten på 50%!

Stora Logistikdagen: Jacob Torell om Link40 – framtidens logistikhub

Stora Logistikdagen Nästa onsdag, den 28 augusti, är det dags för årets mötesplats för alla som jobbar med, eller är intresserade av, lager- och logistikfastigheter. Ur dagens fullspäckade program märks bland annat en föreläsning av Jacob Torell om Link40 – framtidens logistikhub. Missa inte det och mycket annat, säkra din plats i dag, anmälan stänger nu på fredag!

Invid riksväg 40, nära Landvetters flygplats, växer ett av Västsveriges största logistikområden, Link40 , fram. Ambitionen är att stärka Göteborgsregionens position som Skandinaviens logistiknav. Bakom investeringen på omkring fyra miljarder kronor och en total byggnadsvolym om 250 000 kvadratmeter ligger fastighetsutvecklarna Next Step Group och Balder. Byggstart planeras till 2025. Hör mer om det nya logistikområdet på Stora Logistikdagen den 28 augusti på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Jacob Torell, vd på Next Step Group håller i föreläsningen.



Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter.

Det är på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 28 augusti du blir uppdaterad på de allra senaste trenderna inom segmentet samtidigt som du får tid att knyta nya värdefulla kontakter.



Se hela programmet här.



Moderator är Anna Bellman, en av Sveriges allra bästa moderatorer, och hon har logistiknestorn Gustaf Hermelin vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Läs mer om de medverkande talarna här.



Stora Logistikdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.



Partnerföretag är Olofsson Bygg och Arlandastad Group. Läs mer om dem här.

