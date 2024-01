E4 Park Rosersberg. Bild: Verdion

Solpanelsgrossist expanderar till E4 Park Rosersberg

Uthyrning Verdion och Tritax Eurobox har säkrat solcellsplattformen Aprilice som hyresgäst i en del av E4 Park Rosersberg – bolagens nya logistiknav strax norr om Stockholm.

Aprilice är en av de ledande solcellgrossisterna och säljer solcellsprodukter till företagskunder i hela Norden. Bolaget kommer att flytta in i anläggningens 5 007 kvadratmeter stora DC2-byggnad den 1 mars 2024. Aprilice är regionens officiella distributör för DMEGC, LONGi, Electrolux, Hyundai, Jinko, Huawei, Sungrow, Growatt, Solaredge, Fronius, APsystems, K2, Weland, Mafi, Aerocompact & Esdec och hyresbeslutet utgör en del av bolagets bredare expansion över Sverige. Dess nya faciliteter inkluderar 4 034 kvadratmeter högkvalitativa och moderna lager, samt entresol-, kontors- och teknikutrymmen.



E4 Park Rosersberg innefattar totalt 31 435 kvadratmeter, med direktförbindelser till E4:an och cirka 30 minuters bilfärd till centrala Stockholm. Den toppmoderna anläggningen har kvalitetsnivå BREEM Very Good och har utformats med fokus på drift- och energieffektivitet, 12 meters fri inomhushöjd, 50 kN/kvm golvbärighet och tak förberedda för installation av solcellspaneler.



Tre övriga byggnader är mellan 8 500 och 9 300 kvadratmeter stora och redo för hyresgäster. Savills är ansvarig rådgivare för anläggningens uthyrning.

– Det råder ingen tvekan om att Rosersberg under de senaste åren har stärkt sin ledande roll för last-mile leveranser. Tack vare områdets stora distributionsmöjligheter kommer det fortsätta att vara en av de bästa platserna för företag som verkar i Stockholmsregionen. Aprilices beslut att etablera sig här är ett bevis på dess attraktionskraft och lagermöjligheter, säger Fredrik Salman, Investment Manager på Verdion.

– Vi ser fram emot att redan i början av nästa år välkomna den första hyresgästen till vår nyligen färdigställda anläggning, samtidigt som vi fortsätter fokusera på att leverera och förvalta ESG-ledda, högkvalitativa anläggningar på strategiskt viktiga platser. Genom vår aktiva förvaltning, inklusive hållbarhetsinitiativ, kan vi tillföra ytterligare värde till platsen, säger James Charlesworth, Director – Asset Management på Tritax Eurobox.

