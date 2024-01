Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: Studentbostäder i Norden

Skattesmällen för Studentbostäder i Norden står fast

Juridik Studentbostäder i Norden AB har fått beskedet att förvaltningsrätten beslutat att avslå SBS:s överklagande avseende Skatteverkets omprövningsbeslut av redovisad mervärdesskatt. SBS avser att överklaga förvaltningsrättens dom.

I november 2021 erhöll SBS ett beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living. Enligt omprövningsbeslutet uppgick kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt cirka 50 miljoner kronor. Under 2022 överklagades beslutet av SBS.



Den nu meddelade domen innebär att Skatteverkets beslut om ytterligare skatt och skattetillägg står fast. SBS avser att överklaga domen. Ett beslut om eventuell avsättning om cirka 50 miljoner kronor kommer att fattas i samband SBS:s bokslutskommuniké 2023 efter vidare analys av bolaget.

