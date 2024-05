Bostadsbyggandet ökade något under första kvartalet jämfört med 2023. Bild: Istock

Sju procent upp i bostadsbyggandet första kvartalet

Bostäder Nybyggnationen av lägenheter i Sverige ökade med sju procent procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartalåret innan, rapporterar SCB.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 8 650 lägenheter under kvartalet. Mot året innan är det en ökning med sju procent, men jämfört med första kvartalet 2022 är det en nedgång med 48 procent.



I flerbostadshus påbörjades 7 350 lägenheter vilket är 19 procent fler än förra året. Småhusbyggandet har dock minskat då 1 300 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, cirka 32 procent färre än under samma period 2023.



Påbörjade ombyggnationer gav ett tillskott på cirka 500 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 525 lägenheter under första kvartalet 2023.



Under 2023 halverades nybyggnationen av lägenheter i Sverige, enligt tidigare statistik.

