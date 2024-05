David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax höjer vinstprognosen

Bolag Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan. Bolaget höjer sin vinstprognos för helåret 2024.

I första kvartalet steg hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 4,9 procent (6,8), exklusive valutaeffekter. De största ökningarna fanns i Sverige 11,4 procent, Tyskland 7,9 procent och Frankrike 5,9 procent.



För helåret 2024 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 4,3 miljarder kronor. Tidigare lämnad prognos från bokslutskommunikén för 2023 uppgick till 4,2 miljarder kronor.



Kvartalet i siffror

Hyresintäkterna steg till 1 185 miljoner kronor (1 007), en ökning med 17,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 960 miljoner kronor (809), en ökning med 18,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 994 miljoner kronor (943), en ökning med 5,4 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 4 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 152 miljoner kronor (-333). Realiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 0 miljoner kronor (5). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 99 miljoner kronor (-514).

Resultatet före skatt var 1 187 miljoner kronor (-232).

Resultatet efter skatt blev 1 080 miljoner kronor (-267).

Resultat per aktie uppgick till 3,01 kronor (-1,04).

Substansvärde per aktie låg på 115,45 kronor (106,28) per den 31 mars.

Nettoinvesteringarna i fastigheter uppgick till 955 miljoner kronor (162), varav 707 miljoner kronor (19) avsåg förvärv.

