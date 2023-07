Johan Skoglund. Bild: Sandra Birgersdotter Ek

Rejält nedåt för JM

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren JM minskade omsättningen och vinsten i det andra kvartalet. Antalet sålda bostäder och produktionsstarter pekade nedåt rejält.

Kunderna på JM:s delmarknader har varit avvaktande samtidigt som utbudet av bostäder fortsätter öka.



– Vi ser dock tendenser till att priserna på andrahandsmarknaden stabiliseras och tecken på att köpare och säljare börjar mötas igen. Vi har också noterat ett ökat intresse för JM:s bostäder och vårens Stora visningsdag hade ett stort antal besökare, skriver Johan Skoglund.



Bostadsverksamheten i Stockholm noterade fortsatt minskad försäljning och marginal under andra kvartalet, medan verksamheten i övriga Sverige visade minskad försäljning och kraftigt försämrad lönsamhetsnivå.



– Den försämrade lönsamheten för övriga Sverige är främst hänförlig till att segmentet under kvartalet i hög grad belastats av kostnader relaterat till genomförda besparingsåtgärder, skriver Johan Skoglund.



I Norge har priserna på andrahandsmarknaden fortsatt stiga och är i linje med samma period föregående år.



– Vår verksamhet i Norge uppvisar dock en fortsatt låg marginal i pågående projekt till följd av de senaste kvartalens höga kostnadstryck och vikande försäljning, skriver Johan Skoglund.



Johan Skoglund, vd för JM, skriver att bolaget har en stark finansiell ställning vilket ger företaget en handlingsfrihet. Vidare ser man sett fortsatt stort intresse för företagets projekt.



– Fortsatt fokus på försäljning och produktionsstarter är av högsta prioritet för JM för att generera ett stabilt kassaflöde. Vi startar nya projekt där vi accepterar försäljning senare i projektet än normalt, uppger han.



– Det andra kvartalet har fortsatt att präglas av utmanande marknadsförutsättningar och låg transaktionsnivå. Marknadsräntorna fortsätter att stiga på våra delmarknader, inflationen avtar men ligger på fortsatt hög nivå och osäkerhet råder hos kunderna, uppger vd Johan Skoglund i rapporten.



Kvartalet i siffror

Omsättningen sjönk 4,1 procent till 3 636 miljoner kronor (3 790).

Rörelseresultatet blev 258 miljoner kronor (432), med en rörelsemarginal på 7,1 procent (11,4).

Perioden belastas av 67 miljoner kronor (0) hänförligt till genomförda besparingsåtgärder.

JM arbetar också kontinuerligt med att anpassa kostnaderna till en lägre produktionsvolym.

Resultatet före skatt var 232 miljoner kronor (418). Resultatet efter skatt blev 182 miljoner kronor (331), en minskning med 45,0 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,70 kronor (4,90).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 143 miljoner kronor (-525).

Antal sålda bostäder minskade till 842 (1 727) och produktionsstarter minskade till 668 (1 527).

Ämnen