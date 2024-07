Byggstart kan ske redan i detta kvartal. Bild: iStock

Prisma sätter ännu en spade i marken

Uthyrning Prisma Properties har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Rusta i Vänersborg. Avtalet gäller utveckling av en butik om 2 080 kvadratmeter och spaden förväntas sättas i marken redan under det tredje kvartalet 2024.

– Vi är stolta över att vara en viktig samarbetspartner i Rustas fortsatta expansion över hela Sverige. Den nya butiken är vårt första projekt i Vänersborg och vi är mycket nöjda att kroka arm med ett av landets ledande varumärken när vi etablerar oss i en ny kommun, säger Thomas Hansen, CDO på Prisma Properties.



Butiken ligger i ett strategiskt och centralt läge i Vänersborg. Planerad byggstart är under årets tredje kvartal, med förväntad öppning av butiken under det tredje kvartalet 2025.

– Det är glädjande att vi kan påbörja byggnationen omedelbart, där vi kan välkomna Vänersborgarna till vår nya butik redan under den andra halvan av 2025. Prisma är en fortsatt viktig partner i vår tillväxtresa för att kunna erbjuda vårt breda sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser till ännu fler kunder, säger Fredrik Ingemarsson, Landschef Rusta Sverige.

