Visionsbild av nya Oceanbadet i Helsingborg. Bild: Peab

Peab projekterar nya Oceanbadet i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Peab har tecknat samverkansavtal med Helsingborgs stad om att påbörja projekteringen av Oceanbadet, det nya badhuset i Oceanhamnen i Helsingborg.

Det nya badhuset är ett aktivitets- och familjebad och kommer att ligga i Oceanhamnen med havet som granne.



– Vi är både glada och stolta över att vara utvalda som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt, säger Olle Olsson, regionchef på Peab.



– Ett nytt badhus i Helsingborg är efterlängtat av många och det känns mycket roligt att vi nu går in i nästa fas i projektet och detaljutvecklar det förslag som vann arkitekttävlingen i våras, säger Magnus Prochéus, fastighetsdirektör tillförordnad ordförande i styrgruppen för Oceanbadet.



En arkitekttävling utlystes 2021 där flera arkitektkontor lämnade in kvalificerade förslag. Våren 2023 utsågs det vinnande förslaget Niveau+ av arkitektkontoret Yellon med flera. Efter arkitekttävlingen sker en process i flera steg, däribland politiska beslut om investeringen och framtagande av en detaljplan för området. Nu går projektet in i en så kallad projekteringsfas där exakta detaljer kring badhusets utbud och utseende växer fram.



Projektet genomförs i två faser där Fas 1 påbörjades i början av 2024 med projektering och fastställande av budget för projektet. Fas 2 omfattar bygghandlingsprojektering, produktion och driftsättning.



Går allt enligt plan kan det nya badhuset börja byggas hösten 2025 och stå klart 2028. Byggtiden beräknas ta cirka tre år.

