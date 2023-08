Patrizia köper stort för att skapa nordisk logistikplattform

handskak Bild: Istock

Transaktioner Patrizia lanserar 300 miljoner euro nordisk industriplattform med förvärv av svensk urban logistikportfölj. Patrizia har förvärvat en stadslogistikportfölj med tio fastigheter i Sverige av Alta.

Patrizia har slutfört köpet av en stor urban logistikportfölj i Sverige från Alta Fastigheter. Portföljen omfattar tio nyutvecklade stadsindustri- och logistikfastigheter i Linköping, Norrköping och Nyköping. Förvärvet är en betydande initial investering i en ny nordisk industriplattform på 300 miljoner euro, som är ett strategiskt joint venture-partnerskap med Broadgate Asset Management.



Portföljen, som omfattar 37 000 kvadratmeter uthyrningsbar industriyta, har en nuvarande uthyrningsgrad på 97 procent och har en stark inkomstprofil över mer än 30 hyresgäster inom lätt industri och logistik. Fastigheterna är belägna sydväst om Stockholm i etablerade industriella delmarknader utmed E4:an.

– Vi är glada över att kunna meddela förvärvet av denna högkvalitativa stadsindustriportfölj i Sverige. Denna investering görs efter flera månader av djupgående yrkes- och marknadsbaserad forskning av den nordiska industrisektorn och är i linje med vårt tematiska tillvägagångssätt och disciplinerade fokus på motståndskraftiga inkomstdrivna investeringsstrategier. Utöver portföljens robusta inkomstprofil och diversifierade hyresgästexponering, finns det många värdeskapande möjligheter som vi kommer att försöka låsa upp tillsammans med vår JV-partner, Broadgate, säger Dan Valenzano, Managing Director, Transactions på Patrizia.

– Detta förvärv representerar ett spännande inträde på den svenska urbana industri- och logistikmarknaden och främjar Patrizias växande nordiska exponering mot cirka tre miljarder euro i fastighetsförvaltning. Den nordiska industrisektorn fortsätter att visa en robust yrkesefterfrågan mot ett mycket begränsat utbud av nybyggda och högkvalitativa bostäder, vilket underbygger vår investeringsuppsats för denna portfölj. Vi är glada över att samarbeta med Broadgate i detta JV och ser fram emot att lägga till denna initiala investering och bygga en betydande urban industriell närvaro i hela Norden, säger Johan Öhlund Lagerdahl, Patrizia Country Manager och Head of Asset Management - Sverige.

– Under de senaste tre åren har vi utvecklat en plattform av nästa generations logistik- och industribyggnader med en ambition att utmana de traditionella byggmetoderna. Byggnaderna är framtidssäkra med fokus på arkitektur, digitalisering, flexibla layouter och en stark hållbarhetsprofil. Vi tror att Patrizia och Broadgate har en stark och professionell meritlista och är rätt ägare för att fortsätta förvalta dessa fastigheter, säger Hampus Brodin, delägare i Alta.



Patrizia och Broadgate rådgavs av Roschier (juridisk), EY (skatt och finans) och Tjuren (teknisk). Colliers Capital Markets (finansiellt) och Real Advokatbyrå (juridiskt) biträdde säljaren.

