Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties kämpar med likviditeten

Ekonomi/Finansiering Vår likviditet är ansträngd, vi lyckas inte med försäljningar och kan vi inte utesluta att en emission måste göras så småningom, skriver Oscar Properties vd Oscar Engelbert. Många förhandlingar sker och att han förväntar sig att bolaget kommer att få ned vakanserna.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

– Ytterligare ett kvartal har gått. Transaktionsmarknaden är fortsatt avvaktande och det är oerhört svårt att genomföra transaktioner då köpare och säljare har fortsatt svårt att hitta värden som går att göra avslut på, kombinerat med en utmanande kreditmarknad. Vi har dock

lyckats amortera 400 miljoner på Valerum obligationen enligt plan, uppger vd Oscar Engelbert i en kommentar.



Han fortsätter.

– Vårt fortsatta fokus är förutom hård kostnadskontroll att sänka våra räntekostnader genom att förhandla med kreditgivare om sänkta marginaler samt fortsätta försöka sälja tillgångar och därigenom kunna sänka skuldsättning. Vår likviditet är ansträngd och lyckas vi inte med försäljningar, kan vi inte utesluta att en emission måste göras så småningom.



Oscar Properties-chefen skriver vidare att många förhandlingar sker och att han förväntar sig att bolaget kommer att få ned vakanserna.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna uppgick till 101,4 miljoner kronor (105,1), en minskning med 3,5 procent mot föregående år. Omsättningen var 166,1 miljoner (107,6).

Driftnettot uppgick till 73,8 miljoner kronor (69,1), en ökning med 6,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till -44,3 miljoner kronor (-16,7).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -98 miljoner kronor (50,7).

Resultatet före skatt var -138,7 miljoner kronor (-9). Resultatet efter skatt blev -138,8 miljoner kronor (-9,8). Resultat per aktie hamnade på -0,97 kronor (-0,07).

Substansvärde per aktie låg på 12,98 kronor (17,19).

Ämnen