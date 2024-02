Oscar Properties vd Carl Janglin. Bild: Oscar Properties. Montage: Fastighetssverige

Oscar Properties bestrider senaste konkursansökan

Bolag Fastighetsbolaget DSAM Sverige begär Oscar Properties i konkurs, det rapporterar Expressen. Oscar Properties skriver i ett pressmeddelande att man har blivit informerade om att DSAM har ansökt om att bolaget ska försättas i konkurs till följd av ett avtal ingånget med DSAM som DSAM anser att Oscar Properties inte följt. Oscar Properties kommer att bestrida konkursansökan.

"Det gäller en fastighetsaffär där Oscar Properties backade ur, de fullföljde inte affärer. Det är egentligen pengar som ska gå till mäklarna för affären som inte blev av. Vi vet inte än om de har pengar eller inte. Men vi går alltid 'by the book'", säger vd:n Daniel Özboyaci, enligt tidningen.



Enligt Expressen har Kronofogden samtidigt inte hittat några utmätningsbara tillgångar hos Oscar Properties.



"Utredningsrapporten visar att den som ska betala (gäldenären) saknar tillgångar att betala hela skulden", skriver Kronofogdens handläggare i sin utredningsrapport daterad den 16 januari, uppger Expressen vidare.



Oscar Properties har blivit informerade om att DSAM har ansökt om att bolaget ska försättas i konkurs till följd av ett avtal ingånget med DSAM som DSAM anser att bolaget inte följt, men Oscar Properties avser att bestrida konkursansökan.



Bolaget skriver vidare att arbetet med en samlad plan för avveckling av koncernens skulder och säkring av dess tillgångar fortsätter tillsammans med Lars Söderqvist och Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, något som bolaget meddelade att man inledde i slutet av januari.



I förra veckan meddelade Oscar Properties att man hade sålt fyra fastigheter under fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 till ett kombinerat överenskommet fastighetsvärde om 192 miljoner kronor.



Fastighetssverige har sökt Oscar Properties vd Carl Janglin.

