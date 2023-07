Jörgen Eriksson, vd för Catena. Bild: Catena

Ökade hyresintäkter för Catena

Bolag Catena levererar en stark kvartalsrapport där man ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 23 procent.

Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 892 Mkr (760).

Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 723 Mkr (605).

Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 581 Mkr (474).

Förvaltningsresultat per aktie ökade med 6 procent till 11,65 (10,97).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -558 Mkr (1 305).

Periodens resultat minskade till -35 Mkr (1 860), motsvarande ett resultat per aktie om -0,70 kr (43,04).

Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie minskade till 364,23 kr (372,15).



Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:

– Markbanken som vi har byggt upp under en längre tid omfattar större möjliga logistikytor på bästa läge runtom i Sverige. I takt med en ökad efterfrågan minskar tillgänglig mark för nya etableringar – det gör oss till en mer attraktiv partner då vi kan tillgodose kunder som behöver utöka sina logistikytor på strategiska lägen. Förutom markbanken krävs det även en stark finansiell profil för att genomföra projekten och förvalta dessa anläggningar för våra kunder genom samtliga marknadscykler. Jag är glad att vi under kvartalet kunde meddela marknaden att vi fått ett "BBB-" kreditbetyg av både NCR och Fitch motsvarande "Investment Grade". Att i en orolig tid uppnå och kvarhålla denna nivå är i linje med vår ambition att vara en stabil och långsiktig partner, oavsett makromiljö.

– När kundens behov växer står vi redo att stödja deras tillväxtplaner. Ett exempel på detta är Nowaste Logistics, en snabbväxande tredjepartslogistikaktör som hyrde sin första anläggning av oss år 2018. Idag äger vi tre anläggningar där de har verksamhet och nyligen har vi signerat ett Letter Of Intent ("LOI") för det som kommer att bli Catenas största projekt någonsin. På nya Logistikposition Ramlösa i Helsingborg, uppförs tre logistikanläggningar om totalt 75 000 kvm i vilka Nowaste Logistics kan fortsätta att utveckla sin verksamhet.



