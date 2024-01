Fastigheten Märsta 21 i Arlandastad. Bild: Corem

Nya hyresgäster för Corem i Arlandastad

Uthyrning Corem hyr nu ut verksamhetsanpassade lokaler till Rikshem, UPS och Industrisupport i Stockholm i Arlandastad, Stockholm.

Rikshem, som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter, omlokaliserar och flyttar till större kontorslokaler om 376 kvm i Corems fastighet Märsta 21:42 i Arlandastad. Avtalet är på fyra år och inflyttning planeras till första kvartalet 2024.



UPS, ett av världens största paketleveransföretag, flyttar in i 291 kvm kontorslokaler i samma fastighet. Avtalet är på tre år och inflyttning planeras till första kvartalet 2024.



Industrisupport i Stockholm, ett företag som är specialiserade på tejp och lim inom industrin, flyttar in i 216 kvm kontor och lager i grannfastigheten Märsta 21:34. Avtalet är på fem år och inflyttning planeras till första kvartalet 2024.



– Vi är glada över förtroendet det visar att dessa fina hyresgäster flyttar in i våra nya och verksamhetsanpassade kontorslokaler. Rikshem är en långvarig hyresgäst hos Corem, som nu byter till större lokaler. För oss är det viktigt att ha goda långsiktiga relationer med hyresgästerna. UPS och Industrisupport i Stockholm är nya hyresgäster hos oss här i Arlandastad. Corems förvaltning och driftpersonal för området sitter i samma fastighet där Rikshem och UPS flyttar in. Vi hälsar dem alla varmt välkomna, säger Mattias Ahlberg, Affärsenhetschef Stockholm Norr Logistik på Corem.

