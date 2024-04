Jonas Nolin, Andrew Smith samt fastigheter som ingår i fondens portfölj. Bild: Northern Horizon

Northern Horizon lanserar evergreen-fond med fokus på social infra­struktur

Bolag Northern Horizon, en specialiserad kapitalförvaltare med fokus på äldreboenden och senior­bostäder i Norden, meddelar idag att man har konverterat sin tredje fond till en evergreen-fond. I och med lanseringen av den nya evergreen-fonden, Northern Horizon Aged Care Social Infra­structure SCSp SICAV-RAIF, ökar Northern Horizon sitt långsiktiga engagemang för att möta behovet av moderna äldreboenden i Norden.

Alla de nordiska länderna upplever för närvarande en snabbt åldrande befolkning. ‘Aged Care Social Infrastructure Fund’ syftar till att bidra till att möta det växande behovet av äldreboenden genom investeringar i vårdbyggnader och andra byggnader för social infrastruktur i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Fonden består av kapital från befintliga investerare i den tredje fonden. Dessutom kommer ytterligare kapital från klienter till The Townsend Group och nytt kapital från UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets Multi-Managers, som blir den största investeraren i den nya fonden.

– Institutionella och internationella investerare fokuserar i allt högre grad på de sociala och miljömässiga aspekterna av sina investeringar. Vårt fokus kommer alltid att ligga på det resultat och den avkastning som våra fonder genererar, men med ‘Aged Care Social Infrastructure Fund’ ger vi våra investerare möjlighet att skapa både långsiktigt socialt värde i Norden och möjligheten till stabil, riskjusterad avkastning, säger Andrew Smith, Partner och Head of Group Business Development på Northern Horizon.



‘Aged Care Social Infrastructure Fund’ är en SFDR artikel 8-fond, och ambitiösa hållbarhetsmål har satts upp för fondens fastigheter, bland annat att verksamheten ska vara koldioxidneutral senast 2030. Portföljen består från start av 63 äldreboenden och liknande fastigheter i Sverige och Finland. Byggnaderna är moderna, energieffektiva och av hög kvalitet, vilket återspeglas i det 5-stjärniga GRESB-betyget som den tidigare fonden hade uppnått före konverteringen. Genom kapital från nuvarande och nya investerare förväntas portföljen växa kontinuerligt i hela Norden.

‘Aged Care Social Infrastructure Fund’ är Northern Horizons femte fond inom äldreboenden och senior- boende. Den fjärde fonden blev nyligen fullinvesterad.

– Med framgångsrika exits levererade våra två första fonder inom äldreboenden bra avkastning till investerarna. Detsamma gäller för den tredje fonden, Nordic Aged Care Fund, som också har överträffat de initiala avkastningsförväntningarna och visat hur motståndskraftiga den här typen av fastigheter är mot makro- ekonomiska svängningar, säger Justas Zlatkauskas, Co-Fund Manager för ‘Aged Care Social Infrastructure Fund’.

– Vi har 17 års erfarenhet som specialiserad kapitalförvaltare inom äldreboenden och seniorbostäder i Nor- den. Vi tror på ett mycket nära samspel genom hela värdekedjan – från utvecklare och investerare till kom- muner och hyresgäster. Vårt resultat beror till stor del på att vi är ett mycket specialiserat team med lokala investeringsteam som har ett brett nätverk och djup insikt i de specifika marknadsförhållandena i varje land, förklarar Jussi Rouhento, fondförvaltare för ‘Aged Care Social Infrastructure Fund’.



UBS Investment Bank’s Real Estate Private Funds Group har agerat finansiell rådgivare och placeringsagent och Loyens & Loeff Luxembourg SARL har agerat juridisk rådgivare till Northern Horizon i samband med konverteringen.

Ämnen