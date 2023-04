Vy över Jönköping, ett av Emilshus förvaltningsområden. Bild: Emilshus

Möjligheter till förvärv för Emilshus med ökat förvaltningsresultat

Bolag Fastighetsbolaget Emilshus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Emilshus har inte upplevt någon försämrad hyresbetalningsförmåga varken avseende hyresdebiteringen för det första eller det andra kvartalet 2023. Detta skriver Finwire.



Emilshus har, utöver bankfinansiering även obligationsfinansiering om totalt 650 miljoner kronor. Obligationsskulden utgörs av två lån, ett med förfall i april 2025 om 400 miljoner och ett med förfall i september 2025 om 250 miljoner. Emilshus har därmed inga obligationsförfall under varken i år eller nästa år. Bankfinansieringen löper med en kapitalbindningstid om 2,6 år och det föreligger inte några låneförfall under innevarande eller nästa år.



– Givet en osäker omvärld är vi ödmjuka men ser också förbättrade möjligheter att genomföra fastighetsförvärv. Utbudet har ökat och marknaden erbjuder fler möjligheter till affärer med en god riskjusterad avkastning som på sikt ökar Emilshus intjäningskapacitet. Vår ambition är därför att utnyttja marknadens svaghet till att selektivt växa inom våra prioriterade marknadsområden, industri och lågprishandel, och vi är öppna för affärer både på våra befintliga geografiska marknader och i andra regioner i södra Sverige", skriver vd Jakob Fyrberg i rapporten.



Hyresintäkterna uppgick till 148,1 miljoner kronor (99,7), en ökning med 48,5 procent mot föregående år. Ökning i jämförbart bestånd var 11,4 procent (2,6).

Driftnettot uppgick till 112,3 miljoner kronor (80,6), en ökning med 39,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 54,3 miljoner kronor (48,2), en ökning med 12,7 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -36,8 miljoner kronor (99,6). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -26,1 miljoner kronor (62,9).

Resultatet före skatt var -8,6 miljoner kronor (210,7). Resultatet efter skatt blev -14,6 miljoner kronor (166,5). Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (2,36).

Substansvärde per aktie låg på 26,42 kronor (25,29).

