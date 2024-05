Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Minskat förvaltningsresultat för Balder

Bolag Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med tio procent till 1,21 kr (1,34). Hyresintäkterna ökade dock och uppgick till 3 129 miljoner kronor (2 895).

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 513 Mkr (1 646). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med 10% till 1,21 kr (1,34). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 493 Mkr (469).



Periodens resultat efter skatt uppgick till -508 Mkr (-128). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -595 Mkr (-51), motsvarande -0,51 kr per aktie (-0,04).



Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -652 Mkr (-1 602), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 Mkr (28), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -10 Mkr (229), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -280 Mkr (-175) samt resultat från andelar i intressebolag om -388 Mkr (60).



I sitt vd-ord skriver Erik Selin bland annat:

"Förvaltningsresultatet per aktie, som är vårt viktigaste resultatmått, minskade med 10 procent jämfört med samma kvartal förra året. Vi har en stark ökning av driftnettot med drygt 8 procent, men högre räntekostnader gör att vi minskar vårt förvaltningsresultat. Vi fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten och det finns fina möjligheter både på intäkts- och kostnadssidan. Jämför ni aktuell intjäning med samma kvartal förra året ser ni en resultatökning före finansnetto om 800 Mkr. Nettoskulden är densamma i båda kvartalen givet att hybridobligationen betraktas som skuld."

