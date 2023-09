Anton Klintenberg går in som ny CFO på Planima.

Medgrundare blir ny CFO på Planima

Karriär Proptechbolaget Planima, med många av Sveriges största fastighets- och förvaltningsbolag som kunder, ser en stark tillväxt för sitt marknadsledande planeringsverktyg för fastighetsunderhåll. Nu kliver Planimas medgrundare Anton Klintenberg upp i rollen som strategisk och tillväxtfokuserad CFO för att accelerera tillväxttakten ytterligare.

– Vår nya CFO-roll är skräddarsydd för Anton. Hans breda entreprenöriella kompetens i kombination med lång erfarenhet av att skala bolag inom fastighetsbranschen är ovärderlig för den fas Planima nu går in i. Med Anton får vi en strategisk och aktiv CFO som kan styra oss mot en snabb och hållbar tillväxt, säger Jens Björk, VD på Planima.



Anton Klintenberg kommer senast från rollen som Head of Growth på Planima och har en bakgrund från Industriell Ekonomi och entreprenörsprogrammet på Chalmers, samt VD och medgrundare på ett snabbväxande fastighetskonsultföretag.



– Det känns superkul att få ta mig an denna nya utmaning. Analys och ekonomi har alltid varit stora styrkor i mina tidigare roller och som industriell ekonom så känns det nästan som att "komma hem". Nu kan jag fokusera heltid på detta och ge hela bolaget riktigt bra beslutsunderlag att bygga vår framtida tillväxt på, säger Anton Klintenberg.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen