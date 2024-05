Malin Collin. Bild: Croisette

Malin Collin blir COO på Croisette

Bolag Malin Collin ansluter till Croisette Real Estate Partner och blir Chief Operating Officer.

Malin Collin kommer närmast från en position som vice vd för Göteborgs Hamn och har en gedigen bakgrund som spänner över IT, bygg- och fastighetsbranschen, samt transport och logistik. Hennes omfattande erfarenhet inom strategiutveckling, ekonomistyrning och affärsplanering kommer att vara en stor tillgång för Croisettes fortsatta tillväxt.

– Det är med stor entusiasm jag tar mig an rollen som COO hos Croisette. Det är en spännande möjlighet där jag kommer att applicera min erfarenhet från olika sektorer i en dynamisk miljö där innovation och servicekvalitet är av yttersta vikt. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med teamet för att fortsätta skapa värde genom strategisk utveckling och operativ excellens. Min ambition är att stärka vår marknadsposition ytterligare och säkerställa att vi inte bara möter, utan överträffar våra kunders förväntningar genom kontinuerlig förbättring och ett passionerat engagemang, säger Malin Collin.



Under Malin Collins ledning kommer Croisette att fortsätta att stärka sin position i fastighetsbranschen, samtidigt som man upprätthåller ett starkt fokus på kundorientering och hållbar utveckling, menar boalget. Malin Collins omfattande erfarenhet och ledarskap är viktiga komponenter för att säkerställa att Croisette inte bara når, utan överträffar sina strategiska mål.

– Vi är otroligt glada över att hälsa Malin välkommen till vårt team. Hennes imponerande meritlista utmärker sig med en lång rad framgångsrika projekt och erfarenheter. Med en passion för innovation och ständig förbättring, tillsammans med en stark affärsetik och förmåga att leda genom förändring, är Malin en perfekt match för de utmaningar och ambitioner som Croisette står inför, säger Per Svensson, vd och grundare, Croisette Real Estate Partner.



Malin Collin tillträder tjänsten som Croisettes nya COO i augusti 2024.

