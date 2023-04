Barnfamiljer som vuxit ur sitt boende är de mest aktiva på bostadsmarknaden just nu. Bild: iStock

Mäklarpanel visar: Barnfamiljer mest aktiva på bostadsmarknaden just nu

Ekonomi/Finansiering Enligt Svensk Fastighetsförmedlings mäklarpanel Bostadsutsikten finns ett ökat intresse på visningarna nu under våren och det är barnfamiljer som går på flest bostadsvisningar just nu. Närmare hälften av visningsbesöken står barnfamiljer för följt av unga och sedan äldre som går på minst antal visningar.

Svensk Fastighetsförmedlings mäklare runt om i landet fick frågan om vilken spekulantgrupp som ökar mest på visningar just nu. Närmare 50% svarade barnfamiljer följt av unga 33% och äldre (60+) 19%. Mäklarna ser också att antalet besökare på bostadsvisningarna har ökat efter årsskiftet. Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling tror att det finns ett stort uppdämt behov av att byta boende, särskilt hos barnfamiljer.



– Det är många familjer som har dragit i bromsen under det senaste året när olika omvärldsfaktorer skapade oro och en bostadsmarknad med sjunkande priser och har sedan dess väntat på ett bättre läge på bostadsmarknaden. Men har man vuxit ur sitt boende så kan man inte vänta hur länge som helst och det är det vi ser just nu. Vi vet att rent statistiskt är det normalt sett många som byter boende 12–18 månader efter man har fått barn. Trots ökade levnadskostnader på grund av räntehöjningar och inflation har många ställt om och det är lättare nu att skapa sig en överblick och anpassa sin levnadskalkyl efter det rådande läget, menar Erik Wikander.



Boendekostnaderna har ökat med många tusenlappar i månaden för många barnfamiljer och även om man letar efter en större bostad tror Erik Wikander att man nu fokuserar på effektiva kvadratmeter.



– Nu är det inte hemmakontor, pool och gästrum som står högst upp på önskelistan som vi såg under pandemiåren. Nu letar köpare snarare efter effektiva kvadratmeter än luftiga kvadratmeter och samtidigt är driftskostnader fortfarande mycket viktiga i beslutsprocessen hos köpare, säger Erik Wikander.



Våren är traditionellt sett en högaktiv period på villamarknaden och under mars ökade intresset både från säljare och köpare med fler spekulanter på visningar och i budgivningar. Priserna har börjat stabilisera sig där parterna har lättare att möta varandra.



– Det finns just nu ett brett utbud på marknaden och det kan vara en bra idé att lära sig mer om marknaden och de områden där man är intresserad av att bo, säger Erik Wikander.

