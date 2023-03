Lars Göran Bäckvall Bild: NP3

Lars Göran Bäckvall har gått ur tiden

Sverige NP3s medgrundare Lars Göran Bäckvall har efter en tids sjukdom gått ur tiden meddelar familjen.

Lars Göran Bäckvall har med sin mångåriga och gedigna erfarenhet inom fastighetsbranschen och sitt goda entreprenörskap bidragit med värdefull kunskap och ett starkt engagemang i olika styrelser de senaste åren. "Våra tankar går till Lasses familj" skriver NP3 och Emilhus i varsitt pressmeddelande.

"Genom sitt affärsmannaskap och stora kunnande har Lars Göran varit mycket betydelsefull för Emilshus. Därtill kommer en stark och alltid närvarande personlighet som uppskattats av alla som arbetat nära Lars Göran. Saknaden är stor", skriver Emilhus.



NP3 där Lars Göran Bäckvall var styrelseledamot och medgrundare skriver att saknaden är stor efter beskedet.

– Lars Göran Bäckvall har med sitt entreprenörskap och mod varit enormt viktig för skapandet av NP3 och för mig personligen, säger Andreas Wahlén, vd för NP3.

– Familjen Bäckvall har under flera år arbetat med sin succession i ägarbolaget Poularde AB och deras representation finns fortsatt i Bolagets styrelse genom Mia Bäckvall. Det finns inga ord som kan förklara mina känslor så därav citerar jag Lasse "Tomorrow is a new day", men med tillägget, but it will never be the same, avslutar han.



Lars Göran Bäckvall, född 1946, har suttit i NP3s styrelse sen 2010. Enligt NP3s bolagsordning skall bolagets styrelse bestå av minst 3 ledamöter och högst 13 ledamöter. Inga suppleanter skall utses. I dagsläget sker inget val av ytterligare ledamot till styrelsen utan arbetet kommer tills vidare att utföras av kvarvarande fem ledamöter.

