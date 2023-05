Tullporten Galleria. Bild: Klarabo

Klarabo visar förvaltningsresultat på 15 miljoner kronor

Bolag Kombinationen av en räntesäkringsgrad på 80 procent och en räntebindningstid på 4,3 år ger hög grad av förutsägbarhet för Klarabo, hävdar vd, medan stigande räntor får en begränsad påverkan jämfört med hos många andra aktörer. Dock minskar bolagets förvaltningsresultat för Q1 med 50,3 procent, resultatet landar på -160,6 mkr och aktievärdet på -1,22 kr per aktie.

Under Q1 har Klarabo bland annat rekryterat Jonas Rosengren till posten som ny CFO, tecknat en femårig avtalsförlängning omfattande cirka 850 kvadratmeter med Systembolaget i centrala Västervik och förlängt räntebindningstiden på skuldportföljen med drygt ett år till att per 31 mars uppgå till 4,3 år med en säkringsgrad om knappt 80 procent.



intäkter uppgick till 143 miljoner kronor i det första kvartalet 2023 (119).

Driftöverskottet blev 67,4 miljoner kronor (59,4) och förvaltningsresultatet uppgick till 15 miljoner (30,2).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter landade på -174 miljoner kronor (169).

Periodens resultat blev -161 miljoner kronor (189), motsvarande -1:22 kronor per aktie (1:43).



Andreas Morfiadakis menar ändå i sitt vd-ord att Klarabo står stabilt i en blåsig tid.



– Fortsätter vi bara att förädla beståndet i enlighet med vår strategi så ser vi, tack vare den höga förutsägbarheten, att vår intjäningsförmåga per aktie successivt ökar.



Vd:n menar också att tecknen på en stabilisering av inflationsdrivande faktorer som lägre energipriser och balans i försörjningsleden kan börja skönjas.



– Det kan med lite tålamod ses som de första stegen i en anpassning till nya förutsättningar, varför vi är övertygade om att hyresnivåer, energipriser med mera långsiktigt kommer att hitta nya jämviktslägen, säger Andreas Morfiadakis,



Att det framöver kan komma att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter kombinerat med lite tålamod gör att Klarabo sammantaget ser sig ha skäl till att vara mer optimistiska än branschen generellt hittills.



– Tills vidare fortsätter vi att - utifrån vår bevisade affärsmodell - skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att återinvestera i vår fastighetsportfölj, avslutar Andreas Morfiadakis.

