I sista stund – Oscar Properties löser avtal för räntebetalningarna

Bolag Fastighetsbolaget Oscar Properties meddelar att det har ingått avtal med innehavare representerande mer än 70 procent av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Carl Janglin

Detta efter att Oscar Properties tidigare i veckan inlett diskussioner med kreditgivare, och avser inleda skriftligt förfarande för bolagets seniora icke-säkerställda obligationer. Fastighetsbolaget meddelade samtidigt att det senarelägger vissa räntebetalningar.



"I enlighet med tidigare kommunikation har bolaget beslutat att temporärt senarelägga räntebetalningen under obligationerna, vilken enligt villkoren för obligationerna ska betalas den 5 oktober 2023", skriver Oscar Properties som har ingått avtal med innehavare representerande mer än 70 procent av obligationerna om att inte vidta verkställighetsåtgärder med anledning av senareläggningen av räntebetalningen.



Oscar Properties vd Carl Janglin uppger för Nyhetsbyrån Direkt att det finns en "threshold" vid två tredjedelar, vilket innebär att bolaget kunnat "tvinga med sig" övriga obligationsinnehavare och undvika verkställighetsåtgärder på obligationen som alltså annars skulle betalts under torsdagen.



Carl Janglin säger vidare att Oscar Properties har fått oktober ut på sig att förhandla med långivarna och att ett besked från bolaget är att vänta under månaden.



– Vi har fått en 'stand-still' till slutet av oktober. Vi kommer ha en dialog med långivarna under den tiden, säger han.

