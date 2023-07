Anneli Jansson, vd Humlegården. Bild: Humlegården Fastigheter

Humlegården bibehåller finansiell styrka

Bolag Humlegårdens position är fortsatt stabil med en stark finansiell ställning är och ytterligare framflyttade positionerna när det gäller arbetet med hållbar finansiering. Detta visar bolagets delårsrapport.

– Den rådande omvärldssituationen fortsätter att vara turbulent. Trots detta kan vi se tillbaka på ett halvår då vi lyckats bibehålla vår finansiella styrka och förstärka vår balansräkning ytterligare. Vi har även en fortsatt stark rating. Det råder en stabil efterfrågan på våra kontor och flera positiva omförhandlingar har ägt rum under perioden. Vi ser även att våra hyresnivåer bekräftas i de omförhandlingar som skett och i genom snitt ökat med fem procent. Uthyrningsgraden har förbättrats sedan årsskiftet och uppgår till 93 procent. Sammantaget ser vi en stark fortsatt utveckling av vårt kassaflöde, säger Anneli Jansson, vd Humlegården.



Väsentliga händelser under perioden

Kreditbetyget hos Standard & Poor’s har stärkts från BBB+ stable outlook till positive outlook. Moody’s har bekräftat bolagets rating, Baa1.

Ett nytt ramverk har lanserats där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet.

Humlegården har kommit överens med sina ägare om ett nytt hållbarhetslänkat teckningsåtagande om 2,1 miljarder kronor.

Avtal har tecknats med Stockholm Exergi gällande ett initiativ som möjliggör en minskning av klimatavtrycket.



Bland de nytillkomna kunderna återfinns Brunswick som etablerar kontor i lokaler om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 i Stockholm. Alleima har utökat ytan och hyr cirka 1 000 kvm i T-House på Engelbrektsplan 1. I Solna har Cepheid utökat sin yta och hyr nu totalt 19 600 kvm på Röntgenvägen 5.



– Vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt och vår starka finansiella ställning gör att vi har goda förutsättningar att snabbt kunna ta vara på intressanta affärsmöjligheter när de uppstår. Samtidigt möter vi framtiden med stor ödmjukhet. Osäkerheten är fortsatt stor och det är ännu för tidigt för att säga hur marknaden kommer att utvecklas. Vad vi kan säga med säkerhet är att våra kunder fortsatt ser ett högt värde i våra samarbeten och att vi tillsammans kommer att fortsätta utveckla vårt starka erbjudande, säger Anneli Jansson.



Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 933 mkr (858).

Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (93), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal.

Driftöverskottet ökade med 10 procent till 678 mkr (614).

Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 487 mkr (481).

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 651 mkr (39 665 per 31 dec 2022).

Humlegårdens finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 31,9 procent, en räntetäckningsgrad om 4,1 ggr samt en skuldkvot om 9,3 ggr.

(Jämförelsetalen avser januari–juni 2022 såvida inget annat anges.)

